Поблизу в’їзду до столиці загорівся автобус із пасажирами



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Правоохоронцям зі стаціонарного патрульного посту вдалося оперативно локалізувати полум'я і люди не потраждали

Причиною загоряння автобуса стало електричне устаткування, - поліція

На автодорозі «Київ-Чоп» 25 лютого близько 16.00 загорілася задня частина пасажирського автобусу VDL BUS NL. Про це повідомили столичні патрульні на сторінці у Facebook.

Зазначається, що пожежу вчасно помітили патрульні, завдяки яким і пасажири, і водій транспортного засобу не постраждали.

За попередньою інформацією, причиною загоряння стало електричне устаткування. «Полум’я та стовп диму інспектори помітили під час несення служби біля стаціонарного посту. Вони одразу вивели пасажирів із салону автобуса і почали ліквідацію загоряння», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронцям вдалося оперативно локалізувати полум'я і люди не потраждали. На місце інциденту викликали рятувальників.

Водій автобуса подякував патрульним за допомогу під час ліквідації пожежі.

Як повідомлялося, у Києві під час гасіння пожежі рятувальники знайшли три трупи в люку теплотраси.