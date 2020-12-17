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    У Києві на ходу загорівся автомобіль: постраждав водій (фото)

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    Рятувальники ліквідували загорання автомобіля - У Києві на ходу загорівся автомобіль: постраждав водій (фото)
    Рятувальники ліквідували загорання автомобіля
    Фото: ДСНС

    Водій отримав опіки обох рук

    У четвер, 17 грудня, на просп. Петра Григоренка у Дарницьком районі столиці загорівся автомобіль. Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальної служби о 09:56.

    Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці вогнеборці встановили, що під час руху в автомобілі марки Chevrolet Aveo виникла пожежа.

    Водій намагався власноруч погасити полум’я, внаслідок чого отримав опіки верхніх кінцівок. Рятувальники передали потерпілого лікарям. Медики надали допомогу на місці, чоловік від госпіталізації відмовився

    О 10:34 вогнеборці ліквідували пожежу.

    На місці події працювало 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.

    Причина виникнення пожежі з’ясовується.

    Як повідомлялося, 15 грудня ввечері сталася пожежа в адмінбудівлі на проспекті Академіка Палладіна 46/2 у Святошинському районі столиці. Внаслідок пожежі загинуло двоє людей, ще одного потерпілого вогнеборці врятували та передали працівникам швидкої допомоги.

    15 грудня під час пожежі в житловому будинку на пров. Василя Жуковського, 13/16 у Голосіївському районі столиці постраждала жінка.

    Теги: пожежа Київ ДСНС водій автомобіль рятувальники
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