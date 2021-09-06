Поліція Києва розшукує чоловіків, які вбили жінку на Оболоні

Жінка мешкала у наметі поблизу водойми, де перехожий і виявив її з травмою голови та без ознак життя

Правоохоронці розшукують чоловіків, які обґрунтовано підозрюються у вбивстві жінки на столичній Оболоні. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

«До чергової частини столичної поліції від місцевого мешканця надійшла інформація про те, що на вулиці Прирічній він виявив тіло жінки без ознак життя. На вказану адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції та інші профільні служби», – зазначається у повідомленні.

Як розповів начальник Оболонського управління поліції Євген Худяков, правоохоронці опитали заявника та ймовірних свідків події, переглянули записи з камер відеоспостереження та попередньо з’ясували, що до злочину причетні двоє чоловіків:

«Ми встановили особу потерпілої, це – 37-річна уродженка Чернігівщини, яка приїжджала до столиці на підробіток. Жінка мешкала у наметі поблизу водойми, де перехожий і виявив її з травмою голови та без ознак життя. За показами свідків, ми склали фоторобот одного із чоловіків, який може бути причетний до даного злочину: на вигляд йому 60-65 років, зріст приблизно 175- 180 см , худорлявої статури (зображений на фото), смуглявий, очі світлого кольору, має сиве волосся та сиву бороду, з явних особливих прикмет – на верхній щелепі має тільки декілька кутніх зубів. Орієнтування щодо іншого зловмисника: вік 25-35 років, зріст приблизно 175- 180 см , спортивної статури, коротка зачіска, волосся темного кольору, обличчя кругле», – повідомили у поліції.

Слідчим Оболонського управління поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі.

Поліція Києва звертається до громадян, хто володіє будь-якою інформацією, яка допоможе у розкритті злочину, зателефонувати за номерами: (096) 000-70-25, (044) 418-30-22 або на спецлінію 102. Анонімність та конфіденційність гарантується.

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