На Київщині затримали ймовірного псевдомінера Чорнобильської АЕС (фото, відео)

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 6 років

У Славутичі затримали ймовірного псевдомінера, який наприкінці квітня міг повідомити про замінування та вибух на Чорнобильській атомній електростанції (АЕС). Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини.

27 квітня о 22:44 на електронну адресу ДСП «ЧАЕС» надійшло анонімне повідомлення про замінування та вибух на підприємстві.

«Тоді після проведення спільної наради працівників підприємства, Національної поліції України, СБУ, НГУ та ДСНС, на території ЧАЕС був введений режим аварійної небезпеки. Під час проведення перевірки вибухових пристроїв та небезпечних речовин на території атомної електростанції виявлено не було», – йдеться у повідомленні.

Додається, що правоохоронці встановили особу чоловіка, який зі своєї електронної адреси надіслав повідомлення про замінування.

«Зловмисником виявився мешканець міста Славутич Вишгородського району. За місцем проживання фігуранта правоохоронці провели санкціонований обшук та вилучили предмети, за допомогою яких він міг здійснювати повідомлення до державних установ, а саме: 23 жорстких диска до комп'ютера, 3 флеш-накопичувачі, планшет, ноутбук, 2 мобільних телефони, а також 3 коробки набоїв калібру 4.5 мм до пістолетів», – зазначили у пресцентрі.

За цим фактом поліціянти відкрили кримінальне провадження, чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Наразі вирішується питання щодо призначення необхідних експертиз та повідомлення про підозру псевдомінеру.

Нагадаємо, у липні повідомлялося, що невідомі «замінували» Чорнобильську атомну електростанцію.

Раніше Деснянська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру 32-річному киянину, який зробив хибне повідомлення про замінування Північного мосту.

До слова, у Києві судитимуть чоловіка, який «замінував» кінотеатр.