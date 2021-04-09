Трагедія на будівництві у Києві: чоловік впав з 19 поверху

За результатами розслідування двом посадовцям повідомлено підозру

У Києві на будові чоловік впав з 19 поверху у шахту повітряпроводу на 18 поверсі, помер на місці. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Інцидент стався на будівництві по провулку Балтійському в Оболонському районі Києва. «Потерпілий виконував роботи по монтажу горизонтальної опалубки плити перекриття та армування на 19-му поверсі будинку. Під час робіт, внаслідок розлому горизонтальної опалубки, потерпілий впав у шахту повітрявідводу на 18-тий поверх, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці», – вказано у повідомленні.

За результатами розслідування двом посадовцям повідомлено підозру. Це заступник директора товариства та виконроб, які згід з посадовими обов’язками несуть безпосередню відповідальність за дотримання на підприємстві вимог охорони праці. Інцидент кваліфіковано як «порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві, особою яка зобов’язана їх дотримуватись, що призвели до загибелі людини» (ч. 2 ст. 272 КК України).

Наразі слідство у кримінальному провадженні триває.

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