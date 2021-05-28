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    На будівництві в Києві загинув хлопець

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    Трагедія сталася на будівництві ЖК Diadans - На будівництві в Києві загинув хлопець

    Трагедія сталася на будівництві ЖК Diadans

    Фото з відкритих джерел

    20-річний чоловік упав з 13 поверху

    У четвер, 27 травня, на будівництві житлового комплексу в Києві розбився на смерть 20-річний хлопець. Про це повідомляє «Киев сей час».

    Трагедія сталася на вул. Коновальця, 19 на будівництві ЖК Diadans.

    Хлопець упав з 13 поверху, коли монтував зовнішнє освітлення на будинку.

    Нагадаємо, 27 січня на двох будівельних майданчиках у Києві сталися падіння з висоти.

    Так, на будівництві на вул. Північно-Cирецькій 42-річний чоловік упав із висоти трьох метрів. Медики екстреної допомоги госпіталізували постраждалого з закритою черепно-мозковою травмою, закритою травмою хребта, закритою травмою грудної клітки.

    У Святошинському районі столиці на будівництві два чоловіки впали у шахту ліфта орієнтовно з 7-8 поверху. 23-річний чоловік госпіталізований з переломом лівої стегнової кістки, закритою черепно-мозковою травмою, закритою травмою грудної клітки. 31-річний чоловік від завданих травм через падіння помер.

    Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно директора та виконроба приватного товариства за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини та створило загрозу загибелі інших людей. Трагедія сталася на будівельному майданчику на вул. Польовій у Києві.

    Теги: трагедія Київ будівництво смерть
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    На будівництві в Києві загинув хлопець