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    У Києві під Повітрофлотським шляхопроводом закрили проїзд у бік центру

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    Протиаварійні роботи на шляхопроводі тривають з 19 червня - У Києві під Повітрофлотським шляхопроводом закрили проїзд у бік центру
    Протиаварійні роботи на шляхопроводі тривають з 19 червня
    Фото: Слава Груздєв

    Роботи планують закінчити до кінця вересня

    У Києві на Повітрофлотському шляхопроводі закрили проїзд на третій полосі у бік центру через протиаварійні роботи. Про це повідомляє журналіст «Главкому».

    Як повідомили у КК «Київавтодор», з 19 червня на шляхопроводі  тривають протиаварійні роботи.

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    У Києві під Повітрофлотським шляхопроводом закрили проїзд у бік центру
    У Києві під Повітрофлотським шляхопроводом закрили проїзд у бік центру

    «За цей час встановлено тимчасові опорні конструкції, а також змонтовані криті галереї на тротуарах у зонах проведення робіт», - йдеться у повідомленні.

    У корпорації інформують, що наразі на споруді працівники КП «Київавтошляхміст» розбирають ділянку проїжджої частини і тротуару у напрямку вулиці Чорновола. Зокрема, знімають асфальтове покриття і демонтують частину монолітної плити.

    Демонтаж елементів споруди потрібен, щоб замінити дефектну балку.

    Такі ж роботи виконають і на частині шляхопроводу у напрямку Повітрофлотського проспекту.

    Триватимуть протиаварійні роботи до кінця вересня.

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