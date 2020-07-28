У Києві під Повітрофлотським шляхопроводом закрили проїзд у бік центру



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Протиаварійні роботи на шляхопроводі тривають з 19 червня Фото: Слава Груздєв

Роботи планують закінчити до кінця вересня

У Києві на Повітрофлотському шляхопроводі закрили проїзд на третій полосі у бік центру через протиаварійні роботи. Про це повідомляє журналіст «Главкому».

Як повідомили у КК «Київавтодор», з 19 червня на шляхопроводі тривають протиаварійні роботи.

«За цей час встановлено тимчасові опорні конструкції, а також змонтовані криті галереї на тротуарах у зонах проведення робіт», - йдеться у повідомленні.

У корпорації інформують, що наразі на споруді працівники КП «Київавтошляхміст» розбирають ділянку проїжджої частини і тротуару у напрямку вулиці Чорновола. Зокрема, знімають асфальтове покриття і демонтують частину монолітної плити.

Демонтаж елементів споруди потрібен, щоб замінити дефектну балку.

Такі ж роботи виконають і на частині шляхопроводу у напрямку Повітрофлотського проспекту.

Триватимуть протиаварійні роботи до кінця вересня.