У Києві під Повітрофлотським шляхопроводом закрили проїзд у бік центру
Роботи планують закінчити до кінця вересня
У Києві на Повітрофлотському шляхопроводі закрили проїзд на третій полосі у бік центру через протиаварійні роботи. Про це повідомляє журналіст «Главкому».
Як повідомили у КК «Київавтодор», з 19 червня на шляхопроводі тривають протиаварійні роботи.
«За цей час встановлено тимчасові опорні конструкції, а також змонтовані криті галереї на тротуарах у зонах проведення робіт», - йдеться у повідомленні.
У корпорації інформують, що наразі на споруді працівники КП «Київавтошляхміст» розбирають ділянку проїжджої частини і тротуару у напрямку вулиці Чорновола. Зокрема, знімають асфальтове покриття і демонтують частину монолітної плити.
Демонтаж елементів споруди потрібен, щоб замінити дефектну балку.
Такі ж роботи виконають і на частині шляхопроводу у напрямку Повітрофлотського проспекту.
Триватимуть протиаварійні роботи до кінця вересня.