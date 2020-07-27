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    У Польші почалось будівництво найбільшої в країні сонячної електростанції

    нова енергія
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    Місце, де розташується найпотужніша СЕС Польщі - У Польші почалось будівництво найбільшої в країні сонячної електростанції
    Місце, де розташується найпотужніша СЕС Польщі
    Фото: BayWa r.e. renewable energy GmbH

    СЕС матиме потужність 64,6 МВт

    У польському місті Вітниця почали будувати найбільшу в країні сонячну електростанцію. Реалізатор проєкту - німецька компанія BayWa R. E. Про це пише renewablesnow.

    Електростанція потужністю 64,6 МВт будується без державних субсидій, а згенерована електроенергія буде продаватися неназваній місцевій промисловій компанії на основі довгострокової угоди про купівлю-продаж електроенергії (PPA). Наразі обговорюються деталі цього договору.

    Завершити будівництво планують до кінця 2020 року.

    «У Польщі колосальний попит на зелену енергію, особливо з боку торгових і промислових підприємств, але вона в надзвичайному дефіциті в країні, яка досі виробляє 80% електроенергії з вугілля. Ми плануємо побудувати ще один сонячний парк потужністю 50 МВт у наступному році, і зараз наш портфель сонячних електростанцій в країні налічує близько 600 МВт», - пояснив директор з сонячних проектів в BayWa R. E Бенедикт Ортманн.

    Раніше повідомлялося, що уряд Південної Кореї витратить $95 млрд на «зелені» проєкти.

    енергетика Польща будівництво електроенергія альтернативна енергетика
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