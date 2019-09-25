У Києві на пожежі загинула літня жінка



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Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Через сильне задимлення, з квартири поверхом вище, було евакуйовано трьох людей: жінку та двох дітей восьми та 12-ти років

У Солом'янському районі столиці внаслідок пожежі в квартирі житлового будинку загинула жінка 1942 року народження. Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в місті Києві.

Так, 24 вересня, о 20:18, до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в одній зі столичних квартир на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку на вул. Єреванській, 24, що у Солом’янському районі столиці.

По прибуттю на місце події пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що горить однокімнатна квартира. У ході ліквідації пожежі в кімнаті, де сталося займання, було виявлено тіло жінки 1942 року народження.

О 20:48 пожежа була локалізована, а в 21:11 – ліквідована.

Через сильне задимлення, з квартири поверхом вище, було евакуйовано трьох людей: жінку та двох дітей восьми та 12-ти років. Внаслідок займання пошкоджено меблі, особисті речі, закопчено стіни та стелю квартири.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.