Чергова пожежа у Києві: вогонь охопив складське приміщення та офісну будівлю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Десятки рятувальників кілька годин гасили пожежу у Г олосіївському районі столиці Фото: ДСНС

О 01:42 пожежу площею 700 кв.м було локалізовано, а о 02:52 – ліквідовано

У неділю ввечері в оперативно-координаційний центру ДСНС надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому складському приміщенні на вул. Деревообробній у Києві.

Про це повідомляється на сайті ДСНС.

По прибуттю на місце події найближчих пожежно-рятувальних підрозділів площа пожежі вже сягала значних розмірів, адже вогонь перекинувся на суміжну 4-поверхову офісну будівлю.

О 01:42 пожежу площею 700 кв.м було локалізовано, а о 02:52 – ліквідовано.

На місці події працювали 18 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 83 людини особового складу. Інформації щодо потерпілих немає.

Нагадаємо, у неділю ввечері на вулиці Віскозній у Деснянському районі Києва загорілися автоцистерни з пальним, було чутно вибухи.

Згодом у ДСНС повідомили, що сталося загорання дев'яти автоцистерн з паливом. Існувала загроза розповсюдження пожежі на автомобілі

Близько опівночі пожежу ліквідували, до гасіння було залучено 90 рятувальників та два пожежні потяги.