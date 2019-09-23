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    Чергова пожежа у Києві: вогонь охопив складське приміщення та офісну будівлю

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    Десятки рятувальників кілька годин гасили пожежу у Г<span>олосіївському районі столиці</span> - Чергова пожежа у Києві: вогонь охопив складське приміщення та офісну будівлю
    Десятки рятувальників кілька годин гасили пожежу у Голосіївському районі столиці
    Фото: ДСНС

    О 01:42 пожежу площею 700 кв.м було локалізовано, а о 02:52 – ліквідовано

    У неділю ввечері в оперативно-координаційний центру ДСНС надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому складському приміщенні на вул. Деревообробній у Києві.

    Про це повідомляється на сайті ДСНС.

    По прибуттю на місце події найближчих пожежно-рятувальних підрозділів площа пожежі вже сягала значних розмірів, адже вогонь перекинувся на суміжну 4-поверхову офісну будівлю.

    О 01:42 пожежу площею 700 кв.м було локалізовано, а о 02:52 – ліквідовано.

    На місці події працювали 18 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 83 людини особового складу. Інформації щодо потерпілих немає.

    Нагадаємо, у неділю ввечері на вулиці Віскозній у Деснянському районі Києва загорілися автоцистерни з пальним, було чутно вибухи.

    Згодом у ДСНС повідомили, що сталося загорання дев'яти автоцистерн з паливом. Існувала загроза розповсюдження пожежі на автомобілі

    Близько опівночі пожежу ліквідували, до гасіння було залучено 90 рятувальників та два пожежні потяги.

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