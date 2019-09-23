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    Поліція відкрила справу за фактом горіння автоцистерн з паливом у Києві

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    Поліція відкрила справу за фактом горіння автоцистерн з паливом у Києві
    Фото: ДСНС

    Правоохоронці кваліфікували подію як порушення вимог пожежної безпеки, у рамках розслідування буде встановлено остаточну причину пожежі

    Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом горіння автоцистерн з паливом на вул. Віскозній в Києві 22 вересня. Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Києва.

    «Правоохоронці кваліфікували подію як порушення вимог пожежної безпеки. В рамках розслідування буде встановлено остаточну причину пожежі», - сказано в ньому.

    Повідомлення про пожежу надійшло до Державної служби з надзвичайних ситуацій о 21:55.

    Фахівці встановили, що горять автоцистерни з нафтопродуктами (бензин, дизельне паливо).

    Було прийнято рішення про евакуацію шість залізничних цистерн, наповнених нафтопродуктами, тим самим пожежники відвернули можливий вибух.

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    Поліцейські встановили, що на цій території орендує площу одне з підприємств, яке займається перевезенням паливно-мастильних матеріалів.

    При опитуванні охоронця співробітники поліції з'ясували, що близько 21:50 він почув хлопок, а потім побачив велике полум'я між вантажними автомобілями.

    Чоловік подзвонив «101», а також повідомив про подію директору підприємства.

    Зі слів охоронця, на території сторонніх осіб він не бачив.

    Рятувальники ліквідували пожежу о 23:48.

    Було виявлено частково пошкоджено вогнем п'ять тягачів, дев'ять причепів, а також повністю знищено ще один автомобіль і два причепи.

    В результаті події ніхто не постраждав.

    Поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу.

    Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років.

    Після проведення пожежно-технічної експертизи буде відома причина загоряння автоцистерн.

    Досудове розслідування триває.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що на вулиці Віскозній у Деснянському районі Києва загорілися автоцистерни з пальним, було чутно вибухи.

    Згодом у ДСНС повідомили, що сталося загорання дев'яти автоцистерн з паливом. Існувала загроза розповсюдження пожежі на автомобілі.

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