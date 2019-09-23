Рятувальники ліквідували масштабну пожежу автоцистерн у столиці
За допомогою маневрового потягу з осередку пожежі на безпечну відстань було евакуйовано шість залізничних цистерн з нафтопродуктами
Співробітники ДСНС ліквідували масштабну пожежу, яка виникла у неділю ввечері в Деснянському районі Києва.
Як повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій, на території автостоянки загоряння автоцистерн з пальним ліквідовано.
Під час гасіння пожежі потяг з пальним відбуксирували. У ДСНС підкреслили, що жертв і постраждалих немає.
«За допомогою маневрового потягу з осередку пожежі на безпечну відстань було евакуйовано шість залізничних цистерн з нафтопродуктами», - заявили у ДСНС.
До гасіння пожежі було залучено 90 рятувальників, 18 одиниць техніки ДСНС та два пожежні потяги.
Раніше ЗМІ повідомляли, що на вулиці Віскозній у Деснянському районі Києва загорілися автоцистерни з пальним, було чутно вибухи.
Згодом у ДСНС повідомили, що сталося загорання восьми автоцистерн з паливом. Існувала загроза розповсюдження пожежі на автомобілі.