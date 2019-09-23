Рятувальники ліквідували масштабну пожежу автоцистерн у столиці



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До гасіння пожежі було залучено 90 рятувальників, 18 одиниць техніки ДСНС та два пожежні потяги Фото: ДСНС

За допомогою маневрового потягу з осередку пожежі на безпечну відстань було евакуйовано шість залізничних цистерн з нафтопродуктами

Співробітники ДСНС ліквідували масштабну пожежу, яка виникла у неділю ввечері в Деснянському районі Києва.

Як повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій, на території автостоянки загоряння автоцистерн з пальним ліквідовано.

Під час гасіння пожежі потяг з пальним відбуксирували. У ДСНС підкреслили, що жертв і постраждалих немає.

«За допомогою маневрового потягу з осередку пожежі на безпечну відстань було евакуйовано шість залізничних цистерн з нафтопродуктами», - заявили у ДСНС.

До гасіння пожежі було залучено 90 рятувальників, 18 одиниць техніки ДСНС та два пожежні потяги.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на вулиці Віскозній у Деснянському районі Києва загорілися автоцистерни з пальним, було чутно вибухи.

Згодом у ДСНС повідомили, що сталося загорання восьми автоцистерн з паливом. Існувала загроза розповсюдження пожежі на автомобілі.