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    Рятувальники ліквідували масштабну пожежу автоцистерн у столиці

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    До гасіння пожежі було залучено 90 рятувальників, 18 одиниць техніки ДСНС та два пожежні потяги - Рятувальники ліквідували масштабну пожежу автоцистерн у столиці
    До гасіння пожежі було залучено 90 рятувальників, 18 одиниць техніки ДСНС та два пожежні потяги
    Фото: ДСНС

    За допомогою маневрового потягу з осередку пожежі на безпечну відстань було евакуйовано шість залізничних цистерн з нафтопродуктами

    Співробітники ДСНС ліквідували масштабну пожежу, яка виникла у неділю ввечері в Деснянському районі Києва.

    Як повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій, на території автостоянки загоряння автоцистерн з пальним ліквідовано.

    Під час гасіння пожежі потяг з пальним відбуксирували. У ДСНС підкреслили, що жертв і постраждалих немає.

    «За допомогою маневрового потягу з осередку пожежі на безпечну відстань було евакуйовано шість залізничних цистерн з нафтопродуктами», - заявили у ДСНС.

    До гасіння пожежі було залучено 90 рятувальників, 18 одиниць техніки ДСНС та два пожежні потяги.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що на вулиці Віскозній у Деснянському районі Києва загорілися автоцистерни з пальним, було чутно вибухи.

    Згодом у ДСНС повідомили, що сталося загорання восьми автоцистерн з паливом. Існувала загроза розповсюдження пожежі на автомобілі.

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