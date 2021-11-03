Про бунт антивакцинаторів і падіння рейтингу Зеленського

Політичний популізм – це не простота політичних гасел

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Антивакцинароты перекрыли движение в центре Киева. И в связи с этим вот какие мысли пришли.

Падение рейтинга Зеленского связывают с его офшорами и вагнер-гейтом. Боюсь, что это отражение слишком радужного отношения к избирателям. На самом деле падение может быть связано с принуждением к вакцинации и это показатель того, что рейтинги украинских президентов падают не тогда, когда они воруют, а тогда, когда они начинают что-то делать, принуждая население к трансформации собственных установок.

И отсюда важный вывод – люди, которые охотно верят в чудотворного политика-спасителя (и это не только про сторонников Зе, но и про сторонников Ю, Бо и По), так же охотно верят во всемирный заговор, чипирование и коварный коллективный Запад. Это отражение стремления современного человека получить единственно-правильный ответ и простое решение сложных проблем.

Не бывает простых решений. А рептилоиды-заговорщики, в конце концов, могут оказаться самыми гуманными тварями на этой планете). Потому что сейчас любой политик, который выйдет к народу и скажет как он недоволен принудительной вакцинацией, как надо все это отменить и дать народу-страдальцу самому решать быть ему здоровым или нет, так вот – этот политик мгновенно прирастит себе невиданную политическую симпатию избирателей. Такую невиданную ,что и Зеленскому в 2019 не снилось.

Политический популизм – это не простота политических лозунгов. Это некомпетентность и невежество избирателей.

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