У столичному парку невідомі викрали майже дві сотні кущів (фото)

Частина клумби з вереском та ялівцем знищена

Вандали зіпсували клумби в парку Партизанської слави

У середу, 3 листопада, у парку Партизанської слави комунальники виявили викрадення майже двох сотень кущів вереску та ялівцю. Про це повідомляє Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району Києва.

«Викрадено 163 кущі вересків та 27 кущів ялівцю в парку Партизанської слави», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що це не перша крадіжка зелених насаджень у парку Партизанської слави. У листопаді минулого року охоронцями було виявлено крадіжку куща троянди.

А в парку «Відрадний» було викрадено 16 саджанців ялівцю.

Також минулого року невідомі пошкодили фігури квіткових казкових героїв у парку «Перемога» в Дніпровському районі Києва