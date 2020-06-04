  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві на розчистку струмка виділили 1 млн грн, але їх привласнили підприємці

    • Розсилка
    Передбачалася розчистка та благоустрою струмка Віта - лівої притоки річки Віта, що впадає в Дніпро - У Києві на розчистку струмка виділили 1 млн грн, але їх привласнили підприємці
    Передбачалася розчистка та благоустрою струмка Віта - лівої притоки річки Віта, що впадає в Дніпро

    У привласненні бюджетних коштів підозрюються керівники двох підрядних організацій

    Київською місцевою прокуратурою № 4 спільно з поліцією Дніпровського району викрито керівників двох підрядних організацій у привласненні бюджетних коштів, виділених на розчистку та благоустрій струмка Віта в Голосіївському районі столиці.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    Установлено, що між КП «Плесо» та товариством було укладено договір щодо проведення робіт з розчистки та благоустрою струмка Віта - лівої притоки річки Віта, що впадає в Дніпро.

    У подальшому підрядна організація доручила виконання вказаних робіт іншим субпідрядним організаціям. Однак, не виконавши роботи у повному обсязі, директори вказаних підрядних та субпідрядних товариств внесли неправдиві відомості до офіційних документів. Надалі на підставі цих документів підприємці безпідставно отримали на рахунки понад 1 мільйон гривень.

    Наразі до суду підготовлено клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

    Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

    Як повідомлялося, Київською місцевою прокуратурою № 4 спільно з Дніпровським управлінням поліції викрито керівника комунального підприємства «Житло-сервіс», який, зловживаючи своїм службовим становищем, протиправно відчужив приміщення співвласників спільного майна багатоквартирного будинку.

    прокуратура Київ благоустрій річка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ