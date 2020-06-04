У Києві на розчистку струмка виділили 1 млн грн, але їх привласнили підприємці



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Передбачалася розчистка та благоустрою струмка Віта - лівої притоки річки Віта, що впадає в Дніпро

У привласненні бюджетних коштів підозрюються керівники двох підрядних організацій

Київською місцевою прокуратурою № 4 спільно з поліцією Дніпровського району викрито керівників двох підрядних організацій у привласненні бюджетних коштів, виділених на розчистку та благоустрій струмка Віта в Голосіївському районі столиці.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Установлено, що між КП «Плесо» та товариством було укладено договір щодо проведення робіт з розчистки та благоустрою струмка Віта - лівої притоки річки Віта, що впадає в Дніпро.

У подальшому підрядна організація доручила виконання вказаних робіт іншим субпідрядним організаціям. Однак, не виконавши роботи у повному обсязі, директори вказаних підрядних та субпідрядних товариств внесли неправдиві відомості до офіційних документів. Надалі на підставі цих документів підприємці безпідставно отримали на рахунки понад 1 мільйон гривень.

Наразі до суду підготовлено клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Як повідомлялося, Київською місцевою прокуратурою № 4 спільно з Дніпровським управлінням поліції викрито керівника комунального підприємства «Житло-сервіс», який, зловживаючи своїм службовим становищем, протиправно відчужив приміщення співвласників спільного майна багатоквартирного будинку.