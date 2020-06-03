Затримані шахраї, які за $1 млн «продавали» посаду губернатора Харківщини, а за $100 тис. - голови ДПС



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Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру Фото: gp.gov.ua

За даними слідства, підозрювані отримали кошти, але зазначених «послуг» не надали

Харківська місцева прокуратура №1 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України). Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, до правоохоронних органів звернулася громадянка, яка повідомила, що група осіб пообіцяла їй посприяти в обранні в якості кандидата в народні депутати України від однієї з політичних партій на позачергових парламентських виборах. За надання таких «послуг» вони зажадали від жінки 60 тис доларів США нібито для передачі їх як неправомірної вигоди вищим посадовим особам держави у якості винагороди за депутатський мандат. Вказана група громадян отримала кошти, але зазначених «послуг» не надала.

У ході досудового розслідування також встановлено, що ця ж група осіб шляхом обману та зловживання довірою пообіцяли іншому громадянину посприяти у призначенні на посаду Голови Харківської обласної державної адміністрації. Ці «послуги» вони оцінили в 1 млн доларів США. Вказані кошти нібито призначалися для вищих посадових осіб держави як винагорода за призначення. У дійсності ж фігуранти мали намір їх привласнити.

Крім цього, ці ж особи обіцяли посприяти ще одному громадянину у призначенні на посаду Голови ДПС в Харківській області, зажадавши винагороду у розмірі 100 тис доларів США.

Правоохоронці затримали в порядку ст. 208 КПК України двох фігурантів справи під час одержання першої частини коштів у сумі 150 тис доларів США. Частина з них передбачалася за призначення на посаду губернатора, а решта – головного податківця в області.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідчий відділ Шевченківського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Харківській області, оперативний супровід – Управління СБУ в Харківській області.

Як повідомлялось, у Києві посадовця Міністерства освіти викрито на одержанні 300 тис. грн хабара.