За директора підприємства «Житло-сервіс» взялася прокуратура



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Посадовець підозрюється у зловживанні службовим становищем

Київською місцевою прокуратурою № 4 спільно з Дніпровським управлінням поліції викрито керівника комунального підприємства «Житло-сервіс», який, зловживаючи своїм службовим становищем, протиправно відчужив приміщення співвласників спільного майна багатоквартирного будинку.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний, не маючи законних підстав, уклав від імені КП «Житло-сервіс» з окремими фізичним особами договори ремонту частини покрівлі площею 100 кв. м та частини технічного поверху площею 60 кв. м з подальшим отриманням вказаного майна у власність цих осіб», - йдеться в повідомленні.

Таким чином, директор комунального підприємства фактично розпорядився нерухомим майном, яке йому було ввірено, достовірно знаючи, що майно належить власникам квартир цього будинку на праві спільної сумісної власності.

Збитки від незаконних дій посадовця склали понад 750 тис. гривень.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.