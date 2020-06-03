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    Новини

    Суд заборонив забудовувати охоронну зону в Пирогові

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    Приватне підприємство мало намір звести житловий комплекс на території охоронюваного ландшафту музею в Пирогові - Суд заборонив забудовувати охоронну зону в Пирогові
    Приватне підприємство мало намір звести житловий комплекс на території охоронюваного ландшафту музею в Пирогові

    Розгляд справи щодо спірної ділянки площе 16 га триває

    Господарський суд Києва за заявою столичної прокуратури заборонив будівництво житлового комплексу на земельній ділянці в охоронній зоні Національного музею народної архітектури та побуту в Пирогові.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    Раніше прокуратура пред’явила позов про скасування права оренди приватного товариства на комунальну земельну ділянку площею 16 га вартістю 274 млн гривень, яка знаходяться в зоні охоронюваного ландшафту в районі Національного музею народної архітектури та побуту України.

    Разом з тим, вказане товариство, отримавши містобудівні умови та обмеження для житлової забудови цієї земельної ділянки, розпочало підготовчі роботи.

    У свою чергу, ухвалою Господарського суду за заявою прокуратури Києва прийнято рішення про заборону проведення будь-яких будівельних робіт на спірній земельній ділянці.

    Розгляд позову прокуратури щодо цієї ділянки наразі триває.

    Нагадаємо, «Главком» писав, що агрокомбінат «Хотівський» має намір забудувати 16 га землі в охоронній зоні Національного музею народної архітектури та побуту в Пирогові. 5 травня забудовник продовжив вирізав невеликий ліс на цій ділянці.

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    Суд заборонив забудовувати охоронну зону в Пирогові
    Суд заборонив забудовувати охоронну зону в Пирогові
    Суд заборонив забудовувати охоронну зону в Пирогові
    Суд заборонив забудовувати охоронну зону в Пирогові
    Суд заборонив забудовувати охоронну зону в Пирогові
    Суд заборонив забудовувати охоронну зону в Пирогові

    Перша масова вирубка дерев на цій ділянці була здійснена в січні 2020 року. Всього згідно з актом зелених насаджень, що підлягають видаленню, мають зрізати 2779 дерев.

    прокуратура Київ суд забудова музей
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