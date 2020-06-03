Суд заборонив забудовувати охоронну зону в Пирогові



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Приватне підприємство мало намір звести житловий комплекс на території охоронюваного ландшафту музею в Пирогові

Розгляд справи щодо спірної ділянки площе 16 га триває

Господарський суд Києва за заявою столичної прокуратури заборонив будівництво житлового комплексу на земельній ділянці в охоронній зоні Національного музею народної архітектури та побуту в Пирогові.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Раніше прокуратура пред’явила позов про скасування права оренди приватного товариства на комунальну земельну ділянку площею 16 га вартістю 274 млн гривень, яка знаходяться в зоні охоронюваного ландшафту в районі Національного музею народної архітектури та побуту України.

Разом з тим, вказане товариство, отримавши містобудівні умови та обмеження для житлової забудови цієї земельної ділянки, розпочало підготовчі роботи.

У свою чергу, ухвалою Господарського суду за заявою прокуратури Києва прийнято рішення про заборону проведення будь-яких будівельних робіт на спірній земельній ділянці.

Розгляд позову прокуратури щодо цієї ділянки наразі триває.

Нагадаємо, «Главком» писав, що агрокомбінат «Хотівський» має намір забудувати 16 га землі в охоронній зоні Національного музею народної архітектури та побуту в Пирогові. 5 травня забудовник продовжив вирізав невеликий ліс на цій ділянці.

Перша масова вирубка дерев на цій ділянці була здійснена в січні 2020 року. Всього згідно з актом зелених насаджень, що підлягають видаленню, мають зрізати 2779 дерев.