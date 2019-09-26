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    У Києві на Видубичах сталася пожежа в автокоперативі

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    Причини загорання сміття з'ясовує слідча група - У Києві на Видубичах сталася пожежа в автокоперативі
    Причини загорання сміття з'ясовує слідча група

    Люди не постраждали, пошкоджено вантажний автомобіль ГАЗель та легковик ІЖ

    У Києві 29 вересня сталася пожежа на вулиці Промисловій на території автокооперативу.

    Про це повідомляють Вартові Еспресо.

    За попередніми даними, загорілось будівельне сміття, після чого вогонь швидко розповсюдився на два припаркованих автомобілі. Рятувальники оперативно прибули на місце загорання та локалізували пожежу, не допустивши загорання інших автомобілів.

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    Попередньо, люди не постраждали, пошкоджено вантажний автомобіль ГАЗель та легковик ІЖ.

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    У Києві на Видубичах сталася пожежа в автокоперативі
    У Києві на Видубичах сталася пожежа в автокоперативі
    У Києві на Видубичах сталася пожежа в автокоперативі
    У Києві на Видубичах сталася пожежа в автокоперативі
    У Києві на Видубичах сталася пожежа в автокоперативі
    У Києві на Видубичах сталася пожежа в автокоперативі
    У Києві на Видубичах сталася пожежа в автокоперативі
    У Києві на Видубичах сталася пожежа в автокоперативі

    Причини загорання сміття з'ясовує слідча група.

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