У порту Норвегії загорівся російський корабель



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З 29 членів екіпажу, які перебували на борту, 27 осіб були доправлені до лікарні для медичного огляду

На борту горять мотузки, олія та пластикові матеріали- ЗМІ

На півночі Норвегії у порту міста Тромсе загорівся російський траулер «Бухта Наездник».

Про це повідомляє Maritime Bulletin.

«Вогонь спалахнув на борту російського траулера «Бухта Наездник», що причалив до порту Бревік, Тромсе, Норвегія, близько 11:00 25 вересня», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на борту горять мотузки, олія та пластикові матеріали.

З 29 членів екіпажу, які перебували на борту, 27 осіб були доправлені до лікарні для медичного огляду на предмет можливого вдихання диму.

Станом на 13:00 за місцевим часом пожежу ще не гасили.

Траулер відбуксували неподалік від порту.

Корабель «Бухта Наездник» побудований у 1991 р. і належить Мурманському траловому флоту РФ.