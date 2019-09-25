У порту Норвегії загорівся російський корабель
З 29 членів екіпажу, які перебували на борту, 27 осіб були доправлені до лікарні для медичного огляду
На борту горять мотузки, олія та пластикові матеріали- ЗМІ
На півночі Норвегії у порту міста Тромсе загорівся російський траулер «Бухта Наездник».
Про це повідомляє Maritime Bulletin.
«Вогонь спалахнув на борту російського траулера «Бухта Наездник», що причалив до порту Бревік, Тромсе, Норвегія, близько 11:00 25 вересня», - йдеться у повідомленні.
Читайте також
Як зазначається, на борту горять мотузки, олія та пластикові матеріали.
З 29 членів екіпажу, які перебували на борту, 27 осіб були доправлені до лікарні для медичного огляду на предмет можливого вдихання диму.
Станом на 13:00 за місцевим часом пожежу ще не гасили.
Траулер відбуксували неподалік від порту.
Корабель «Бухта Наездник» побудований у 1991 р. і належить Мурманському траловому флоту РФ.