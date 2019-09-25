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    У світі

    У порту Норвегії загорівся російський корабель

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    З 29 членів екіпажу, які перебували на борту, 27 осіб були доправлені до лікарні для медичного огляду - У порту Норвегії загорівся російський корабель
    З 29 членів екіпажу, які перебували на борту, 27 осіб були доправлені до лікарні для медичного огляду

    На борту горять мотузки, олія та пластикові матеріали- ЗМІ

    На півночі Норвегії у порту міста Тромсе загорівся російський траулер «Бухта Наездник».

    Про це повідомляє Maritime Bulletin.

    «Вогонь спалахнув на борту російського траулера «Бухта Наездник», що причалив до порту Бревік, Тромсе, Норвегія, близько 11:00 25 вересня», - йдеться у повідомленні.

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    Як зазначається, на борту горять мотузки, олія та пластикові матеріали.

    З 29 членів екіпажу, які перебували на борту, 27 осіб були доправлені до лікарні для медичного огляду на предмет можливого вдихання диму.

    Станом на 13:00 за місцевим часом пожежу ще не гасили.

    Траулер відбуксували неподалік від порту.

    Корабель «Бухта Наездник» побудований у 1991 р. і належить Мурманському траловому флоту РФ.

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