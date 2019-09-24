На Полтавщині вигоріло поле з кукурудзою



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Пожежа не знищила ще 20 га кукурудзи

Вогонь охопив територію близько 60 га - ДСНС

У Полтавській області 23 вересня у понеділок о 15:15 поблизу с. Абрамівка Машівського району на полі з кукурудзою виникла пожежа.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«О 18:22 пожежа була ліквідована на площі 60 га. Врятували кукурудзу на корені на площі 20 га. До гасіння залучалось 35 осіб та 13 одиниць техніки, з них від ДСНС 20 осіб о/с і 5 одиниць техніки», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 23 вересня вночі сталася чергова пожежа у Києві: вогонь охопив складське приміщення та офісну будівлю.

Нагадаємо, у неділю ввечері на вулиці Віскозній у Деснянському районі Києва загорілися автоцистерни з пальним, було чутно вибухи.

Згодом у ДСНС повідомили, що сталося загорання дев'яти автоцистерн з паливом. Існувала загроза розповсюдження пожежі на автомобілі

Близько опівночі пожежу ліквідували, до гасіння було залучено 90 рятувальників та два пожежні потяги.