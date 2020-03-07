У Києві на виклики «швидкої» до пацієнтів приїжджатимуть байкери на мотоциклах
Волонтери MotoHelp будуть реагувати на екстрені виклики медиків
У Києві на виклики «швидкої допомоги» до пацієнтів будуть приїжджати волонтери на мотоциклах для надання допомоги. Ініціатива буде реалізована в рамках пілотного проекту.
Волонтерська організація MotoHelp допомагає мотоциклістам, скутеристам, велосипедистам у разі ДТП, займається терміновою доставкою крові.
В повідомленні організації на Facebook зазначається, що вони вже почали проводити робочі зустрічі з однієї з підстанцій столиці, щоб познайомитися з медиками і розповісти, чим байкери Мотохелп можуть їм допомогти.
Волонтери підписали договір про співпрацю із «Центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва».
Вони будуть реагувати на екстрені виклики «швидкої» при аваріях, а також в інших важких випадках.
Планується, що «медики на байках» чергуватимуть на кількох підстанціях швидкої допомоги в години пік (у будні з 18:00 по 22:00).
В організації розповіли, що в подальшому інформація про виклик з ДТП на гарячу лінію «103» від диспетчера «швидкої» буде надходити до оператора MotoHelp, і волонтери стануть виїжджати на виклик паралельно з бригадою медиків – однак з точки, найближчої до місця події.
По приїзду раніше карети «швидкої» волонтери зможуть надати потерпілому першу допомогу.
Зазначається, що всі волонтери-учасники проекту мають відповідну підготовку і сертифікат з надання першої допомоги, аптечки та багаторічний досвід виїздів на аварії.