У Києві на виклики «швидкої» до пацієнтів приїжджатимуть байкери на мотоциклах



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У Києві волонтери MotoHelp будуть допомагати медикам «швидкої допомоги» Фото: facebook.com/motohelp.kyiv

Волонтери MotoHelp будуть реагувати на екстрені виклики медиків

У Києві на виклики «швидкої допомоги» до пацієнтів будуть приїжджати волонтери на мотоциклах для надання допомоги. Ініціатива буде реалізована в рамках пілотного проекту.

Волонтерська організація MotoHelp допомагає мотоциклістам, скутеристам, велосипедистам у разі ДТП, займається терміновою доставкою крові.

В повідомленні організації на Facebook зазначається, що вони вже почали проводити робочі зустрічі з однієї з підстанцій столиці, щоб познайомитися з медиками і розповісти, чим байкери Мотохелп можуть їм допомогти.

Волонтери підписали договір про співпрацю із «Центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва».

Вони будуть реагувати на екстрені виклики «швидкої» при аваріях, а також в інших важких випадках.

Планується, що «медики на байках» чергуватимуть на кількох підстанціях швидкої допомоги в години пік (у будні з 18:00 по 22:00).

В організації розповіли, що в подальшому інформація про виклик з ДТП на гарячу лінію «103» від диспетчера «швидкої» буде надходити до оператора MotoHelp, і волонтери стануть виїжджати на виклик паралельно з бригадою медиків – однак з точки, найближчої до місця події.

По приїзду раніше карети «швидкої» волонтери зможуть надати потерпілому першу допомогу.

Зазначається, що всі волонтери-учасники проекту мають відповідну підготовку і сертифікат з надання першої допомоги, аптечки та багаторічний досвід виїздів на аварії.