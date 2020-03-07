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    Новини

    У Києві вилучать з продажу три горілчані бренди

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    <p>Було відібрано 16 зразків горілчаних виробів та за результатами досліджень у 4 випадках встановлено невідповідності</p> - У Києві вилучать з продажу три горілчані бренди

    Було відібрано 16 зразків горілчаних виробів та за результатами досліджень у 4 випадках встановлено невідповідності

    Держпродспоживслужба провела контрольну закупівлю в столичній торговельній мережі

    Кожна четверта пляшка лікеро-горілчаних виробів не відповідає нормам. Про це свідчать результати проведених досліджень, повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Києві.

    В рамках боротьби з нелегальним обігом алкогольної продукції служба провела заходи держконтролю. У столичній торговельній мережі, назва якої не вказується, відібрали 16 зразків горілчаних виробів. За результатами проведених в ДП «Укрметртестстандарт» аналізів, в чотирьох випадках встановлені невідповідності.

    Порушення виявили у:

    • горілка особлива «Забава Мисливська» (виробник ТОВ «ЗАГ», Україна, Рівненська обл.). За фізико-хімічними показником (міцність) не відповідає ДСТУ4256: 2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»;
    • горілка «Всеградська класична» (ЗАТ «Люботинський завод» Продтовари, Харківська обл.). За фізико-хімічними показником (міцність) не відповідає ДСТУ 4256: 2003» Горілки і горілки особливі. Технічні умови»;
    • горілка «Пшенична класична» (ТОВ «ЗАГ», Україна, 35301, Рівненська обл.). За фізико-хімічними показником (міцність) не відповідає ДСТУ 4256: 2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
    • напій плодово-ягідний зброджений напівсолодкий «Стигла журавлина» (ТОВ «Золотоніський ЛГЗ» Злаготор «, Черкаська обл.). Виявлено штучний барвник азорубін (Е 122), інформація про зміст якого не вказана на етикетці.
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    «Умисне, з корисливою метою виготовлення алкогольних напоїв із порушенням технології чи з неправомірним використанням знака для товарів і послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само прямим відтворенням товару іншого підприємця з самовільним використанням його імені вважається фальсифікацією відповідно до законодавства. Обіг неправильно маркованих об’єктів забороняється», – йдеться в повідомленні прес-служби.

    На підставі перерахованого, Головним державним інспектором м. Києва ухвалені Рішення про вилучення з обігу горілчаних виробів. Про встановлені факти невідповідності (фальсифікації) поінформовано виробників, територіальні органи Держпродспоживслужби, Національну поліцію м. Києва, Антимонопольний комітет та прокуратуру м. Києва для дій у межах компетенції.

    Нагадаємо, минулого року найбільше українського вина купив Казахстан.

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