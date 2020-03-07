У Києві пасажир маршрутки розбив ніс дівчині після її прохання не грубіянити



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Скріншот з відео

До потерпілої викликали медиків

У столиці біля станції метро Лісова під час конфлікту чоловік застосував силу щодо дівчини, яка попросила не хамити, та розбив їй ніс. Відео інциденту розмістив у Telegram-каналі Київ Оперативний.

Згідно з повідомленням, конфлікт між чоловіком та молодою жінкою стався в одній із маршруток, що прямувала у Бровари зі станції метро Лісова.

Як зазначається, що стало причиною для самого конфлікту наразі невідомо, але все закінчилося тим, що агресивний чоловік розбив ніс жінці у відповідь на її прохання не грубіянити.

Обережно, нецензурна лайка

Згодом люди, які стали свідками інциденту, викликали потерпілій карету «швидкої» допомоги, а зловмисника затримали до приїзду поліції.

Нагадаємо, водію маршрутки, який висадив дітей полеглого Героя, влаштували «похід» на цвинтар.

Як повідомлялося, у Рівному школяр знову викрав маршрутку, щоб покататися містом.

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