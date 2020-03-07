  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві пасажир маршрутки розбив ніс дівчині після її прохання не грубіянити

    • Розсилка
    У Києві пасажир маршрутки розбив ніс дівчині після її прохання не грубіянити
    Скріншот з відео

    До потерпілої викликали медиків

    У столиці біля станції метро Лісова під час конфлікту чоловік застосував силу щодо дівчини, яка попросила не хамити, та розбив їй ніс. Відео інциденту розмістив у Telegram-каналі Київ Оперативний.

    Згідно з повідомленням, конфлікт між чоловіком та молодою жінкою стався в одній із маршруток, що прямувала у Бровари зі станції метро Лісова.

    Як зазначається, що стало причиною для самого конфлікту наразі невідомо, але все закінчилося тим, що агресивний чоловік розбив ніс жінці у відповідь на її прохання не грубіянити.

    Обережно, нецензурна лайка

    Згодом люди, які стали свідками інциденту, викликали потерпілій карету «швидкої» допомоги, а зловмисника затримали до приїзду поліції.

    Нагадаємо, водію маршрутки, який висадив дітей полеглого Героя, влаштували «похід» на цвинтар.

    Як повідомлялося, у Рівному школяр знову викрав маршрутку, щоб покататися містом.

    Читайте також:
    З’явилося відео моменту смертельної ДТП з маршруткою під Полтавою
    Київ кримінал чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ