У Києві шукають клініку, яка погодиться на комп’ютерну томографію мумії



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Мумія з Лаври може належати представниці царського роду, яка жила понад 3000 років тому Фото: Антон Витязь

Тривалий час мумія була недоступною для дослідників

У Києво-Печерській лаврі зберігалася на складі єгипетська мумія жінки. Близько 100 років жінка лежала поруч з мощами православних святих. Вперше її показали широкому загалу в 2017 році.

Зараз під керівництвом єгиптолога Миколи Тарасенка почалося її ретельне вивчення. Для цього мусії слід зробити КТ, що буде важливим етапом в дослідженні, розповідає «Типовий Київ».

Багато клінік відмовляють вченим, оскільки не хочуть ризикувати.

На сайті Будинку інновацій зазначено, що мумія з Лаври може належати представниці царського роду, яка жила понад 3000 років тому. До Києва її привезли в 1904 році, коли відкрився Київський художньо-промисловий і науковий музей імені государя Імператора Миколи Олександровича (сьогодні – Національний художній музей України на вулиці Грушевського).

Спеціально для музею відомий київський меценат Богдан Ханенко придбав в Каїрському музеї понад 130 предметів єгипетської старовини, зокрема й цю мумію.

Пізніше колекцію художнього музею націоналізували і 1926 року її віддали до Лаври.

Тривалий час мумія була недоступною для дослідників. Тепер у вчених з’явилася можливість вивчити її історію.