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    У Києві шукають клініку, яка погодиться на комп’ютерну томографію мумії

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    Мумія з Лаври може належати представниці царського роду, яка жила понад 3000 років тому - У Києві шукають клініку, яка погодиться на комп’ютерну томографію мумії
    Мумія з Лаври може належати представниці царського роду, яка жила понад 3000 років тому
    Фото: Антон Витязь

    Тривалий час мумія була недоступною для дослідників

    У Києво-Печерській лаврі зберігалася на складі єгипетська мумія жінки. Близько 100 років жінка лежала поруч з мощами православних святих. Вперше її показали широкому загалу в 2017 році.

    Зараз під керівництвом єгиптолога Миколи Тарасенка почалося її ретельне вивчення. Для цього мусії слід зробити КТ, що буде важливим етапом в дослідженні, розповідає «Типовий Київ».

    Багато клінік відмовляють вченим, оскільки не хочуть ризикувати.

    На сайті Будинку інновацій зазначено, що мумія з Лаври може належати представниці царського роду, яка жила понад 3000 років тому. До Києва її привезли в 1904 році, коли відкрився Київський художньо-промисловий і науковий музей імені государя Імператора Миколи Олександровича (сьогодні – Національний художній музей України на вулиці Грушевського).

    Спеціально для музею відомий київський меценат Богдан Ханенко придбав в Каїрському музеї понад 130 предметів єгипетської старовини, зокрема й цю мумію.

    Пізніше колекцію художнього музею націоналізували і 1926 року її віддали до Лаври.

    Тривалий час мумія була недоступною для дослідників. Тепер у вчених з’явилася можливість вивчити її історію.

    Київ музей наука жінка
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