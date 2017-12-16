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    У Києві через зовнішність побили туриста з Британії (фото)

    У самісінькому центрі столиці побили іноземця, що приїхав у Київ на два дні
    У центрі Києва стався напад на громадянина Великої Британії, що приїхав подивитись українську столицю у якості туриста. Про це зі слів самого постраждалого повідомила випадкова перехожа Марія Макуха. За її словами, вертаючись з роботи, навпроти Михайлівського собору біля Трьохсвятительської 13, вона вдень у п’ятницю натрапила на
    • Сьогодні, 11:02
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    У самісінькому центрі столиці побили іноземця, що приїхав у Київ на два дні

    У центрі Києва стався напад на громадянина Великої Британії, що приїхав подивитись українську столицю у якості туриста. Про це зі слів самого постраждалого повідомила випадкова перехожа Марія Макуха.

    За її словами, вертаючись з роботи, навпроти Михайлівського собору біля Трьохсвятительської 13, вона вдень у п’ятницю натрапила на «молодого британського хіпстера з валізкою, що витирав снігом з обличчя кров, сніг в радіусі метра був червоний». Макуха додала, що знайшла постраждалого під самою камерою спостереження.

    «З'ясувалося, що його побили троє невідомих. Почали чіплятися біля світлофора на Михайлівський - там вже підчікували. Жбурнули сніжкою, пнули валізу... Хлопець спробував ігнорувати, догнали вже на Трьохсвятительській, напали зі спини, почали бити ногами. Знепритомнів ненадовго, не встиг роздивитися нападників, пам’ятає, що в одного була світло- зелена куртка. Нічого не вкрали, били просто для розваги за нестандартну зовнішність», - описала інцидент дописувачка у Facebook.

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    У Києві через зовнішність побили туриста з Британії (фото)
    У Києві через зовнішність побили туриста з Британії (фото)

    Макуха зазначила, що постраждалого звуть Ліам і він приїхав у Київ на два дні. Літак додому у нього був запланований за п’ять годин до інциденту. За її словами, ні в поліції, ні лікарі швидкої англійською практично не говорили.

    «Довелося це безпорадне дитя (як тільки його батьки у такі дикі краї самого відпустили), у лікарню на швидкій, а потім - писати заяву в поліцію. Заяву прийняли не дуже охоче, але таки все оформили, довідки з рентгенами надали. Щойно (ввечері 19 січня – ред.) посадила на таксі в Жуляни», - написала вона.

    Макуха просить можливих свідків події зв’язатися із нею. За її словами, вона особисто готова контролювати хід цієї справи, адже «мова йде, зокрема, про міжнародний імідж країни».

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