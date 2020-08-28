Коронавірус у Києві: Кличко інформує про ситуацію в місті трансляція



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мер Києва Віталій Кличко проводить онлайн-брифінги

Столичний голова розповідає, як працюватимуть школи в умовах карантину

Мер Києва Віталій Кличко проводить онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в столиці.

Так, столичний голова інформує:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;

скільки хворих у важкому стані;

чому додаток «Дій вдома» мають встановлювати і люди, які контактували з тими, хто захворів;

в якому режимі працюватимуть столичні школи;

які ще дороги та шляхопроводи ремонтують в Києві.





Як повідомлялося, станом на ранок 28 серпня у Києві підтверджено 12719 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 251 особу.

Коронавірус в Україні

Одужали 550883

Всього 114497

Хворіють 56963

Померли 2451

Копіювати код для вставки

Перший дзвоник у київських школах пролунає 1 вересня. Усі школи готові до початку нового навчального року.