Коронавірус у Києві: Кличко інформує про ситуацію в місті

Коронавірус у Києві: Кличко інформує про ситуацію в містітрансляція
Мер Києва Віталій Кличко проводить онлайн-брифінги
Столичний голова розповідає, як працюватимуть школи в умовах карантину
Мер Києва Віталій Кличко проводить онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в столиці.
Так, столичний голова інформує:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
- скільки хворих у важкому стані;
- чому додаток «Дій вдома» мають встановлювати і люди, які контактували з тими, хто захворів;
- в якому режимі працюватимуть столичні школи;
- які ще дороги та шляхопроводи ремонтують в Києві.
Як повідомлялося, станом на ранок 28 серпня у Києві підтверджено 12719 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 251 особу.
Коронавірус в Україні
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Одужали550883
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Всього114497
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Хворіють56963
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Померли2451
Перший дзвоник у київських школах пролунає 1 вересня. Усі школи готові до початку нового навчального року.