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    Коронавірус у Києві: Кличко інформує про ситуацію в місті

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    Мер Києва Віталій Кличко проводить онлайн-брифінги - Коронавірус у Києві: Кличко інформує про ситуацію в місті
    Мер Києва Віталій Кличко проводить онлайн-брифінги

    Столичний голова розповідає, як працюватимуть школи в умовах карантину

    Мер Києва Віталій Кличко проводить онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в столиці.

    Так, столичний голова інформує:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
    • скільки хворих у важкому стані;
    • чому додаток «Дій вдома» мають встановлювати і люди, які контактували з тими, хто захворів;
    • в якому режимі працюватимуть столичні школи;
    • які ще дороги та шляхопроводи ремонтують в Києві.


    Як повідомлялося, станом на ранок 28 серпня у Києві підтверджено 12719 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 251 особу.

    Коронавірус в Україні
    • Одужали
      550883
    • Всього
      114497
    • Хворіють
      56963
    • Померли
      2451

    Перший дзвоник у київських школах пролунає 1 вересня. Усі школи готові до початку нового навчального року.

    Віталій Кличко Київ школа епідемія карантин коронавірус
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