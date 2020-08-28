Як працюватимуть київські школи з 1 вересня та як діятимуть у разі спалаху коронавірусу



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У школярів мають бути маски

Віталій Кличко розповів, хто ухвалюватиме рішення про закриття школи або класу на карантин

Мер Києва Віталій Кличко запевняє, що усі комунальні навчальні заклади готові до роботи в нових умовах. Усі школи, за кошти міського бюджету закупили дезинфікуючи засоби і засоби індивідуального захисту. Про це столичний голова повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Ми налаштовані розпочати навчальний рік із 1 вересня. Всі комунальні навчальні заклади готові до роботи в нових умовах. Усі школи, за кошти міського бюджету закупили дезінфікуючі засоби і засоби індивідуального захисту. На це зі спеціального фонду місто виділило понад 30 мільйонів гривень», - підкреслив Кличко.

Як працюватимуть школи

Для шкіл розробили регламент роботи в умовах пандемії:

в кожній школі розроблений свій алгоритм переміщення дітей,

приміщення навчальних закладів будуть мінімум двічі на день обробляти дезінфекторами,

на перервах, які подовжили в часі, будуть здійснювати провітрювання кабінетів,

зранку всі діти та вчителі будуть проходити обов’язковий температурний скринінг,

педагоги, в обов’язковому порядку, мають опитувати дітей про їх самопочуття.

Як діятимуть у разі спалаху коронавірусу

«У столичних школах діятимуть заходи безпеки, що встановила міська влада. А в разі спалаху коронавірусу, вчителі та директори діятимуть відповідно до рекомендацій санітарних лікарів. Кожен директор, кожен вчитель отримав покрокову інструкцію, що потрібно робити в разі виявлення хворої дитини. Рішення ж про закриття навчального закладу або окремого класу на карантин будуть ухвалювати виключно санітарні лікарі», - повідомив мер столиці.

Кличко також звернувся до батьків учнів: «Якщо ви зранку бачите, що у дитини є ознаки захворювання на ОРВІ, не відправляйте дитину в школу. Подумайте про її здоров’я та безпеку інших дітей!».

Як повідомлялося, станом на ранок 28 серпня у Києві підтверджено 12719 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 251 особу.

Коронавірус в Україні

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Перший дзвоник у київських школах пролунає 1 вересня. Усі школи готові до початку нового навчального року.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що українському учневі буде достатньо однієї одноразової маски на день.

Нагадаємо, 27 серпня МОЗ оприлюднив додаткові рекомендації для навчання у школах.

Міністерство охорони здоров'я оновило правила для навчання в школах під час пандемії.



