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    У Києві водій заблокував рух «фантастичним» паркуванням (фото)

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    <p>Водій заблокував проїзд прибудинкової території багатоповерхівки</p> - У Києві водій заблокував рух «фантастичним» паркуванням (фото)

    Водій заблокував проїзд прибудинкової території багатоповерхівки

    Фото «Київ Оперативний»

    Очевидці кажуть, що водій був п’яний

    У суботу, 13 лютого, в Києві водій відзначився «фантастичним» паркуванням на прибудинковій території багатоповерхівки, заблокувавши рух з парковки.

    Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook «Київ Оперативний», публікуючи фото з місця події.

    Інцидент стався на вулиці Половецькій, 14.

    «Очевидці кажуть, що водій був п’яний, до того ж це не його авто, а він лише співробітник СТО»,сказано в повідомленні.

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    На фото бурхливо відреагували в мережі.

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    «Автолюбитель, мабуть, думає тільки про свої інтереси», «Викличте евакуатор, переставте машину, всього справ», «Мабуть, у шиномонтаж давно не заїжджав», «Викликати поліцію і евакуатор», – пишуть в інтернеті.

    Нагадаємо, за добу евакуатори прибрали з вулиць Києва півтори сотні «героїв парковки».

    Як повідомлялося, 13 лютого, у Києві знову вигоріла квартира, бо пожежники не могли пробратися через запаркований двір.

    Теги: ДТП Київ водій будинок
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