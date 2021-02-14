У Києві водій заблокував рух «фантастичним» паркуванням (фото)

Очевидці кажуть, що водій був п’яний

У суботу, 13 лютого, в Києві водій відзначився «фантастичним» паркуванням на прибудинковій території багатоповерхівки, заблокувавши рух з парковки.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook «Київ Оперативний», публікуючи фото з місця події.

Інцидент стався на вулиці Половецькій, 14.

«Очевидці кажуть, що водій був п’яний, до того ж це не його авто, а він лише співробітник СТО», – сказано в повідомленні.

На фото бурхливо відреагували в мережі.

«Автолюбитель, мабуть, думає тільки про свої інтереси», «Викличте евакуатор, переставте машину, всього справ», «Мабуть, у шиномонтаж давно не заїжджав», «Викликати поліцію і евакуатор», – пишуть в інтернеті.

Нагадаємо, за добу евакуатори прибрали з вулиць Києва півтори сотні «героїв парковки».

Як повідомлялося, 13 лютого, у Києві знову вигоріла квартира, бо пожежники не могли пробратися через запаркований двір.