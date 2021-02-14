У Києві водій заблокував рух «фантастичним» паркуванням (фото)
Водій заблокував проїзд прибудинкової території багатоповерхівки
Очевидці кажуть, що водій був п’яний
У суботу, 13 лютого, в Києві водій відзначився «фантастичним» паркуванням на прибудинковій території багатоповерхівки, заблокувавши рух з парковки.
Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook «Київ Оперативний», публікуючи фото з місця події.
Інцидент стався на вулиці Половецькій, 14.
«Очевидці кажуть, що водій був п’яний, до того ж це не його авто, а він лише співробітник СТО», – сказано в повідомленні.
На фото бурхливо відреагували в мережі.
«Автолюбитель, мабуть, думає тільки про свої інтереси», «Викличте евакуатор, переставте машину, всього справ», «Мабуть, у шиномонтаж давно не заїжджав», «Викликати поліцію і евакуатор», – пишуть в інтернеті.
Нагадаємо, за добу евакуатори прибрали з вулиць Києва півтори сотні «героїв парковки».
Як повідомлялося, 13 лютого, у Києві знову вигоріла квартира, бо пожежники не могли пробратися через запаркований двір.