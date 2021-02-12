У Києві «швидка» зіткнулася зі снігоочищувачем (відео)
На місці аварії утворився величезний затор
У Києві на вулиці Петра Запорожця сталося зіткнення машин швидкої допомоги та снігоочищувача.
Про це повідомив «Київ оперативний».
За даними «24 каналу», медики швидкої відвозили пацієнта до Київської міської клінічної лікарні №3. Не доїхавши до місця кілька сотень метрів, швидка зачепила снігоочищувач, який прибирав дорогу та рухався їй назустріч.
Ніхто не постраждав.
На місці аварії утворився величезний затор.
Хто саме з водіїв винен у тому, що сталося зіткнення, дізнаються патрульні. На місці події працюють поліцейські, які намагаються з'ясувати всі обставини ДТП.
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