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    У Києві «швидка» зіткнулася зі снігоочищувачем (відео)

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    У Дніпровському районі Києва швидка зіштовхнулася зі снігоочищувачем - У Києві «швидка» зіткнулася зі снігоочищувачем (відео)
    У Дніпровському районі Києва швидка зіштовхнулася зі снігоочищувачем

    На місці аварії утворився величезний затор

    У Києві на вулиці Петра Запорожця сталося зіткнення машин швидкої допомоги та снігоочищувача.

    Про це повідомив «Київ оперативний».

    За даними «24 каналу», медики швидкої відвозили пацієнта до Київської міської клінічної лікарні №3. Не доїхавши до місця кілька сотень метрів, швидка зачепила снігоочищувач, який прибирав дорогу та рухався їй назустріч.

    Ніхто не постраждав.

    На місці аварії утворився величезний затор.

    Хто саме з водіїв винен у тому, що сталося зіткнення, дізнаються патрульні. На місці події працюють поліцейські, які намагаються з'ясувати всі обставини ДТП.

    А на Львівщині сталася потрійна ДТП за участі снігоочисної техніки.

    Нагадаємо, через сильні снігопади та ожеледицю дороги особливо небезпечні. У Чернівецькій області вантажний автомобіль з деревиною перекинувся на слизькому підйомі дороги у селищі Путила.

    Через страшну негоду на трасі «Миколаїв-Кривий Ріг» перекинувся сідельний тягач MAN. На засніженій Житомирщині зіштовхнулися автівки. Постраждало четверо людей.

    Теги: ДТП Київ дороги автомобіль аварія
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