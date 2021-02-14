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    На Вінниччині сталася ДТП за участю службового авто поліції та легковика

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    Аварія сталась неподалік села Гордівка - На Вінниччині сталася ДТП за участю службового авто поліції та легковика
    Аварія сталась неподалік села Гордівка
    Фото: Нацполіція

    У результаті аварії травмувався поліцейський, водій «Део» та двоє його пасажирів

    13 лютого на території Гайсинського району Вінницькій області сталась автопригода за участі автомобіля «Део Ланос» та службового автомобіля місцевої групи реагування поліції, яка їхала на виклик.

    Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

    У результаті аварії травмувався поліцейський, водій «Део» та двоє його пасажирів. Їх доставили у лікарню.

    «Аварія сталась близько 14:20 неподалік села Гордівка. Попередньо, автомобіль «Део Ланос», яким керував 29-річний місцевий житель на засніженій дорозі занесло на зустрічну смугу руху, де сталось зіткнення зі службовим автомобілем поліції «Рено Логан». У результаті аварії травмувались четверо людей. Наразі їх оглядають лікарі. Водії обох транспортних засобів освідувані. Вони тверезі», – повідомили в поліції.

    На місці аварії працює слідчо-оперативна група, відділ інспекції по особовому складу управління кадрового забезпечення.

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    На Вінниччині сталася ДТП за участю службового авто поліції та легковика
    На Вінниччині сталася ДТП за участю службового авто поліції та легковика
    На Вінниччині сталася ДТП за участю службового авто поліції та легковика
    Фото: Нацполіція

    Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено обмеження волі до трьох років.

    Теги: ДТП водій автомобіль аварія Вінниччина
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