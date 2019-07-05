Посеред дороги на Оболоні згорів автомобіль (фото)



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Пожежа в автомобілі на пр. Героїв Сталінграда, 53 Фото: dtp.kiev.ua

На проїжджій частині дороги загорівся автомобіль Toyota Celica

У четвер, 4 липня, ввечері на пр. Героїв Сталінграда, 53 у Києві сталася пожежа в автомобілі. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 18:57.

На місце події прибули вогнеборці 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, на проїжджій частині дороги горів автомобіль Toyota Celica, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

О 19:18 бійці ліквідували пожежу.

Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік, лобове скло, передні колеса, бампер та фари.

Загиблих і травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.