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    Новини

    Посеред дороги на Оболоні згорів автомобіль (фото)

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    Пожежа в автомобілі&nbsp;на пр. Героїв Сталінграда, 53&nbsp; - Посеред дороги на Оболоні згорів автомобіль (фото)
    Пожежа в автомобілі на пр. Героїв Сталінграда, 53 
    Фото: dtp.kiev.ua

    На проїжджій частині дороги загорівся автомобіль Toyota Celica

    У четвер, 4 липня, ввечері на пр. Героїв Сталінграда, 53 у Києві сталася пожежа в автомобілі. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 18:57.

    На місце події прибули вогнеборці 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, на проїжджій частині дороги горів автомобіль Toyota Celica, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 19:18 бійці ліквідували пожежу.

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    Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік, лобове скло, передні колеса, бампер та фари.

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    Посеред дороги на Оболоні згорів автомобіль (фото)
    Посеред дороги на Оболоні згорів автомобіль (фото)
    Посеред дороги на Оболоні згорів автомобіль (фото)
    Посеред дороги на Оболоні згорів автомобіль (фото)
    Посеред дороги на Оболоні згорів автомобіль (фото)
    Посеред дороги на Оболоні згорів автомобіль (фото)
    Посеред дороги на Оболоні згорів автомобіль (фото)
    Посеред дороги на Оболоні згорів автомобіль (фото)

    Загиблих і травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

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    пожежа Київ ДСНС дороги автомобіль
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