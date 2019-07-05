На бульварі Лесі Українки затор: таксист протаранив Skoda (фото, відео)



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ДТП на бульварі Лесі Українки Фото: Інформатор

В результаті ДТП постраждала пасажирка таксі

У п’ятницю, 5 липня, в Києві на перетині бульвару Лесі Українки і вулиці Генерала Алмазова сталася ДТП: дорогу не поділили автомобіль служби таксі Volkswagen і Skoda.

Аварія трапилася близько 10:00. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія Volkswagen, під час руху по бульвару Лесі Українки він спробував перелаштуватися в сусідній ряд на жовтий сигнал світлофора. Однак таксист не розрахував дистанцію і в'їхав в Skoda, яка їхала попереду.

В результаті зіткнення постраждала жінка-пасажир таксі. За попередньою інформацією, вона отримала пошкодження в області носа.

У Volkswagen повністю зім'ята передня частина. У Skoda подряпаний бампер.

На місці працює наряд патрульної поліції і карета швидкої допомоги.

Деталі події встановлюються. Через ДТП утворилася тягучка.

Як повідомлялося, 5 липня біля Гідропарку в Києві сталася аварія за участю трьох легковиків і автобуса. На Броварському проспекті автобус наздогнав Kia Carens, який згодом врізався в Opel Corsa, а той зіткнувся з Opel Astra.

4 липня пізно ввечері на Північному мосту в Києві автомобіль Skoda врізався в причіп комунальників, які проводили на даній ділянці ремонтні роботи.