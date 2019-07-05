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    На бульварі Лесі Українки затор: таксист протаранив Skoda (фото, відео)

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    ДТП на бульварі Лесі Українки - На бульварі Лесі Українки затор: таксист протаранив Skoda (фото, відео)
    ДТП на бульварі Лесі Українки
    Фото: Інформатор

    В результаті ДТП постраждала пасажирка таксі

    У п’ятницю, 5 липня, в Києві на перетині бульвару Лесі Українки і вулиці Генерала Алмазова сталася ДТП: дорогу не поділили автомобіль служби таксі Volkswagen і Skoda.

    Аварія трапилася близько 10:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами водія Volkswagen, під час руху по бульвару Лесі Українки він спробував перелаштуватися в сусідній ряд на жовтий сигнал світлофора. Однак таксист не розрахував дистанцію і в'їхав в Skoda, яка їхала попереду.

    В результаті зіткнення постраждала жінка-пасажир таксі. За попередньою інформацією, вона отримала пошкодження в області носа.

    У Volkswagen повністю зім'ята передня частина. У Skoda подряпаний бампер.

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    На бульварі Лесі Українки затор: таксист протаранив Skoda (фото, відео)
    На бульварі Лесі Українки затор: таксист протаранив Skoda (фото, відео)
    На бульварі Лесі Українки затор: таксист протаранив Skoda (фото, відео)
    На бульварі Лесі Українки затор: таксист протаранив Skoda (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці працює наряд патрульної поліції і карета швидкої допомоги.

    Деталі події встановлюються. Через ДТП утворилася тягучка.

    Як повідомлялося, 5 липня біля Гідропарку в Києві сталася аварія за участю трьох легковиків і автобуса. На Броварському проспекті автобус наздогнав Kia Carens, який згодом врізався в Opel Corsa, а той зіткнувся з Opel Astra.

    4 липня пізно ввечері на Північному мосту в Києві автомобіль Skoda врізався в причіп комунальників, які проводили на даній ділянці ремонтні роботи.

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