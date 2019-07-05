На Північному мосту Skoda влетіла в причіп комунальників (фото, відео)



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Автомобіль отримав серйозні пошкодження Фото: Інформатор

У ДТП обійшлося без постраждалих

У четвер, 4 липня, пізно ввечері в Києві сталася ДТП за участю автомобіля Skoda. На Північному мосту водій не впорався з керуванням і врізався в причіп комунальників, які проводили на даній ділянці ремонтні роботи.

Аварія трапилася близько 22:45. Про це повідомляє Інформатор.

За словами очевидців, Skoda рухалася по середній смузі. Ймовірно, водій не помітив розпізнавальних знаків, які інформували про ремонтні роботи, і вирішив перелаштуватися, так він і в'їхав в причіп комунальників.

Також Skoda в'їхала в бічну частину Mitsubishi. Власник постраждалої машини розповів, що спочатку водій, який став винуватцем аварії, не заперечував, що був за кермом, але за деякий час зняв з машини номери і повідомив, що не був водієм Skoda.

У ДТП обійшлося без постраждалих.

В результаті аварії на Північному мосту у напрямку Троєщини утворився серйозний затор, оскільки авто перекрило дві смуги руху.

На місці працювали правоохоронці. Деталі ДТП встановлюються.

Як повідомлялося, 5 липня біля Гідропарку в Києві сталася аварія за участю трьох легковиків і автобуса. На Броварському проспекті автобус наздогнав Kia Carens, який згодом врізався в Opel Corsa, а той зіткнувся з Opel Astra.