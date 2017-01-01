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    Невідомі у Києві увірвалися до кафе та розтрощили його за хвилину

    На відео можна побачити, як група молодиків з молотками заходить у приміщення кафе і починає трощити меблі усередині
    Невідомі молодики в чорному одязі за хвилину розтрощили заклад у Солом’янському районі Києва за адресою проспект Космонавта Комарова, 16. Про це йдеться в повідомленні у Facebook-спільноті «Київ оперативний». Згідно із повідомленням, що було надіслано адміністрації спільноти, місцеві неодноразово скаржились на заклад. На
    • 21 Грудня, 08:22
    • Розсилка

    На відео можна побачити, як група молодиків з молотками заходить у приміщення кафе і починає трощити меблі усередині

    Невідомі молодики в чорному одязі за хвилину розтрощили заклад у Солом’янському районі Києва за адресою проспект Космонавта Комарова, 16. Про це йдеться в повідомленні у Facebook-спільноті «Київ оперативний».

    Згідно із повідомленням, що було надіслано адміністрації спільноти, місцеві неодноразово скаржились на заклад.

    На прикріпленому до публікації відео можна побачити, як група молодиків з молотками заходить у приміщення кафе і починає трощити меблі усередині.

    Дана «акція» триває приблизно хвилину.  

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