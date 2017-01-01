Невідомі у Києві увірвалися до кафе та розтрощили його за хвилину
- 21 Грудня, 08:22
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Розсилка
На відео можна побачити, як група молодиків з молотками заходить у приміщення кафе і починає трощити меблі усередині
Невідомі молодики в чорному одязі за хвилину розтрощили заклад у Солом’янському районі Києва за адресою проспект Космонавта Комарова, 16. Про це йдеться в повідомленні у Facebook-спільноті «Київ оперативний».
Згідно із повідомленням, що було надіслано адміністрації спільноти, місцеві неодноразово скаржились на заклад.
На прикріпленому до публікації відео можна побачити, як група молодиків з молотками заходить у приміщення кафе і починає трощити меблі усередині.
Дана «акція» триває приблизно хвилину.