У Києві очікується велике «переселення» МАФів

Власники МАФів повинні у триденний термін самостійно демонтувати і перенести торгові точки

У Києві МАФи біля станцій метрополітену, що перешкоджають доступу до укриттів та сховищ, будуть перенесені на інші локації. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Відповідно до протоколу засідання, ідеться про переміщення тимчасових споруд із локацій, де вони перешкоджають доступу населення до укриттів та сховищ. Підприємцям, які мають дозвільні документи і працюють у столиці, запропонують інше доступне місце для діяльності, розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, в період воєнного стану беззаперечним пріоритетом є безпека людей і їх безперешкодний доступ до укриттів та сховищ у разі повітряної тривоги і ризику обстрілів. Наприклад, станціями метро як укриттями користується близько 1500 осіб.

До переліку тих, що планується прибрати з евакуаційних шляхів для вільного доступу громадян до сховищ і укриттів, належать тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності біля наземних входів і виходів станцій метрополітену, місцях зупинки громадського транспорту, біля захисних споруд і укриттів цивільного захисту населення.

«Усі власники тимчасових споруд повідомлені або будуть повідомлені про необхідність перенесення та причини такого рішення. У триденний термін вони повинні самостійно демонтувати і перенести торгові точки. На жаль, якщо цього не буде виконано, ми будемо змушені виконати демонтаж силами КП та транспортувати споруди на штрафмайданчик. Але ми сподіваємось на розуміння з боку підприємців та їх усвідомлення необхідності такого рішення», – сказав заступник голови КМДА.

До слова, у Києві від 20 червня, відновлено автомобільний рух по мосту Метро та Патона. Також відновлена робота громадського транспорту, який проходить через міст Патона.

Але з 22 червня рух Південним мостом у Києві буде закрито для приватного транспорту.