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    Новини

    У Києві може з'явитися вулиця на честь Романа Ратушного

    На фронті загинув активіст, голова громадської ініціативи &laquo;Захистимо Протасів Яр&raquo;&nbsp; Роман Ратушний - У Києві може з'явитися вулиця на честь Романа Ратушного
    На фронті загинув активіст, голова громадської ініціативи «Захистимо Протасів Яр»  Роман Ратушний
    фото: «Захистимо Протасів Яр»/Facebook

    Вулицю, яку пропонують перейменувати на честь активіста, розташовується поблизу Протасового Яру, який захищав від забудови Роман

    Вулицю Волгоградську, яка розташована біля Протасового Яру в Києві, пропонують перейменувати на честь загиблого розвідника та лідера громадської організації «Захистимо Протасів Яр» Романа Ратушного. Про це повідомив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

    «До теми голосування за перейменування вул. Волгоградської додана пропозиція перейменувати її на вул. Романа Ратушного. Голосуйте! Дай Боже правильний вибір! Збережи Протасів Яр, Захистимо Протасів Яр, 93-тя ОМБр Холодний Яр», – написав Бондаренко.

    Нагадаємо, що активіст Роман Ратушний загинув 9 червня в бою під Ізюмом. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії Роман брав участь у боях під Києвом, а потім – у складі 93-ої ОМБр «Холодний Яр» звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом.

    Роман Ратушний був учасником Революції Гідності, брав участь в акціях протесту проти забудови Протасового Яру у Києві, був головою ініціативи, а потім і громадської організації «Захистимо Протасів Яр». 5 липня Роману Ратушному мало б виповнитися 25 років.

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    Теги: росія окупанти Київ війна Україна Холодний Яр окупація #stoprussia
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    У Києві може з'явитися вулиця на честь Романа Ратушного