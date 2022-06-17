Правоохоронці викрили міжетнічне угруповання, яке планувало тяжкі злочини у Києві

Члени угруповання увійшли до одного із добровольчих формувань територіальної громади міста Києва

Міжетнічне злочинне угруповання з п'яти осіб, яке очолював уродженець однієї з республік РФ, планувало скоєння особливо тяжких злочинів у столиці, діяла група під виглядом добровольчого формування тергромади Києва. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

«За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва викрито злочинне угруповання, яке діяло під виглядом добровольчого формування територіальної громади столиці. Наразі одній особі вже повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України)», – йдеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури Києва, до складу міжнаціонального злочинного угруповання входили п'ятеро осіб, а керував групою уродженець однієї з республік Росії, який наразі перебуває на території держави-агресора.

«Для прикриття злочинної діяльності члени угруповання увійшли до одного із добровольчих формувань територіальної громади міста Києва. За місцями їх проживання, а також у так званому схроні правоохоронці виявили велику кількість вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин», – наголошується в повідомленні.

У прокуратурі наголошують, що з використанням цієї зброї учасники угруповання планували скоєння на території столиці тяжких та особливо тяжких злочинів – вимагання грошей у столичних підприємців, знищення майна потерпілих і фізичну розправу над ними.

«У ході санкціонованих обшуків вилучено 29 автоматів «АК-74», 32 споряджених магазини до них, гранатомет, кулемет «Дегтярьова», 2 кулемета «Максим», 3 пістолети, 9 тротилових шашок загальною вагою 1,2 кг , 5 гранат та значну кількість патронів різного калібру. Встановлюються джерела походження зброї та перевіряється причетність цих осіб до вчинення інших злочинів», – ідеться у повідомленні.

Наразі, за інформацією прокуратури, правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, з іншими учасниками злочинного угруповання тривають слідчі дії.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва викликає у підготовче судове засідання військовослужбовця 239-го полку 90-ї гвардійської танкової Вітебско-Новгородскої дивізії РФ Михайла Романова. За матеріалами справи 32-річний російський солдат обвинувачується у порушенні законів та звичаїв війни, а також у жорстокому поводженні з цивільним населенням.

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