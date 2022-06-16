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    Новини

    У Києві працює ППО зі штучним інтелектом

    Системи ППО у своїй роботі використовують штучний інтелект - У Києві працює ППО зі штучним інтелектом
    Системи ППО у своїй роботі використовують штучний інтелект

    Штучний інтелект визначає траєкторії польотів об’єктів і може спрацювати на випередження

    У Києві наразі працюють системи протиповітряної оборони зі штучним інтелектом, хоча і не всі. Про це в ефірі телемарафону розповів радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов, передає Укрінформ.

    «Не всі (системи ППО. – ред.), але так», – сказав Смірнов на відповідне запитання.

    Говорячи про системи ППО міжнародного зразка, Смірнов зазначив, що там уже працює цей штучний інтелект, який визначає траєкторії польотів об’єктів і може, у тому числі, спрацювати на випередження.

    Радник глави МВС також розповів про роботу штучного інтелекту в різних системах, зокрема, про те, як це застосовується у роботі ДСНС. Смірнов нагадав, що наразі проводяться роботи з розмінування. «І маємо розуміти, що є дуже багато моментів, де залучаються передові технології, у тому числі, аеродрони, які можуть підніматися на певну висоту, сканувати певний об’єкт. І ці процеси є автоматичними. Ця система сама сканує і передає дані. Якщо вона знаходить певну міну – одразу повідомляє. І умовний сапер бачить вже, де (знайдений об’єкт. – Ред.) знаходиться, що це може бути», – розповів радник очільника МВС України.

    Він уточнив, що штучний інтелект необхідний, щоб мінімізувати людський фактор і пришвидшити роботу певних структур. Так само це працює, у тому числі, при виявленні тих чи інших ситуацій на сході нашої країни, сказав представник МВС.

    «Тому звичайно, ця історія - надзвичайно потрібна у 21-му сторіччі, якщо ми наразі говоримо про військові дії – для мінімізації людського фактору і більшої безпеки і охорони», – сказав він.

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    Теги: росія МВС окупанти Київ війна Україна окупація #stoprussia
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    У Києві працює ППО зі штучним інтелектом