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    У Києві оголений чоловік за кермом чіплявся до жінок (відео)

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    &laquo;Людина за кермом повністю неадекватна, можливо п&rsquo;яна, під наркотиками або просто має психічні розлади&raquo; &ndash; постраждала - У Києві оголений чоловік за кермом чіплявся до жінок (відео)

    «Людина за кермом повністю неадекватна, можливо п’яна, під наркотиками або просто має психічні розлади» – постраждала

    Скріншот з відео

    Правопорушник пропонував «прекрасно провести вечір»

    У ніч на 24 липня оголений чоловік в неадекватному стані за кермом Dodge пристав до жінки на вулиці Богатирській біля магазину. Він намагався затягнути її в машину і пропонував їй інтим. Про це повідомляє Telegram-канал Kyiv Operative.

    За словами жінки, вона вийшла вночі в магазин по вулиці Богатирська, 20, встала поговорити з подругою. Потім під’їхав оголений чоловік на червоному Dodge (# AA3452KM) і силою спробував затягнути жительку столиці всередину.

    «Силою намагається мене затягнути всередину, пропонуючи «прекрасно провести вечір». Я починаю кричати на весь мікрорайон і збігаються люди в окрузі, які відгукнулися на мій ор. Разом ми перегороджуємо йому шлях, але він відкидає мене автомобілем на пішохідну доріжку», – сказала вона.

    Як додала жінка, поліція не брала слухавку з 00:10 до 2:00.

    «Людина за кермом повністю неадекватна, можливо п’яна, під наркотиками або просто має психічні розлади. Я впевнена, що це не перша така ситуація з ним», – констатувала місцева мешканка.

    Нагадаємо, суд дав чотири роки тюрми студенту, який облив фарбою пам’ятник Бандері.

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    Теги: Київ поліція жінка чоловік інтим
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    У Києві оголений чоловік за кермом чіплявся до жінок (відео)