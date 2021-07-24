У Києві оголений чоловік за кермом чіплявся до жінок (відео)

«Людина за кермом повністю неадекватна, можливо п’яна, під наркотиками або просто має психічні розлади» – постраждала

Правопорушник пропонував «прекрасно провести вечір»

У ніч на 24 липня оголений чоловік в неадекватному стані за кермом Dodge пристав до жінки на вулиці Богатирській біля магазину. Він намагався затягнути її в машину і пропонував їй інтим. Про це повідомляє Telegram-канал Kyiv Operative.

За словами жінки, вона вийшла вночі в магазин по вулиці Богатирська, 20, встала поговорити з подругою. Потім під’їхав оголений чоловік на червоному Dodge (# AA3452KM) і силою спробував затягнути жительку столиці всередину.

«Силою намагається мене затягнути всередину, пропонуючи «прекрасно провести вечір». Я починаю кричати на весь мікрорайон і збігаються люди в окрузі, які відгукнулися на мій ор. Разом ми перегороджуємо йому шлях, але він відкидає мене автомобілем на пішохідну доріжку», – сказала вона.

Як додала жінка, поліція не брала слухавку з 00:10 до 2:00.

«Людина за кермом повністю неадекватна, можливо п’яна, під наркотиками або просто має психічні розлади. Я впевнена, що це не перша така ситуація з ним», – констатувала місцева мешканка.

Нагадаємо, суд дав чотири роки тюрми студенту, який облив фарбою пам’ятник Бандері.