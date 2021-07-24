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    Кардіологиня розповіла, яка помилка у спеку може коштувати життя

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    Зневоднення може бути дуже небезпечним - Кардіологиня розповіла, яка помилка у спеку може коштувати життя
    Зневоднення може бути дуже небезпечним

    Лікарка назвала смертельно небезпечне заняття, коли температура повітря вище 30 градусів

    Багато людей турбуються, що через спеку у них можуть з’явитися проблеми з серцем. Про це розповіла кардіологиня, кандидатка медичних наук Ганна Кореневич.

    Вона зазначила, що найголовніше в цьому випадку – не нервувати, а також пити багато рідини. Про це медикиня повідомила в одному з відео на YouTube. «Чим вище температура, тим більше рідини. Важливо не перегріватися», – пояснила Кореневич.

    «Нещодавно мене вразив один чоловік, який бігав у тридцятиградусну спеку, – розповіла лікарка. – У мене, як у доктора, все всередині переверталося».

    Кардіолог попередила, що такі фізичні навантаження – із загрозою перегріву – не потрібні. «Але багато людей роблять таку помилку», – каже лікарка.

    «Я завжди говорю про користь фізичних навантажень, але тільки не на спеці, це якесь самогубство, на мій погляд», – висловила думку фахівчиня.

    За її словами, влітку варто переносити заняття спортом на пізній вечір.

    Нагадаємо, спека до понад +35°С все частіше буде повторюватися. Істотне зростання температури повітря почали фіксувати в Україні ще від середини 1990 років XX століття. Про це заявила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

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    Теги: чоловік повітря YouTube
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    Кардіологиня розповіла, яка помилка у спеку може коштувати життя