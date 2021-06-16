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    Суд дав чотири роки тюрми студенту, який облив фарбою пам’ятник Бандері

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    Зловмисники&nbsp;кинули в пам'ятник дві пляшки з червоною фарбою - Суд дав чотири роки тюрми студенту, який облив фарбою пам’ятник Бандері
    Зловмисники кинули в пам'ятник дві пляшки з червоною фарбою
    Фото: Андрій Садовий/ Facebook

    Мотивом вчинення злочину була матеріальна вигода

    Одного із студентів, який скоїв акт вандалізм над пам’ятником Степану Бандері у Львові, засудили до чотирьох років в’язниці з іспитовим терміном два роки. Про це повідомляє управління СБУ у Львівській області.

    Як встановило слідство, виконавцями осквернення пам’ятника є двоє мешканців Хмельницької області, студенти одного із львівських вишів. Мотивом вчинення злочину була матеріальна вигода.

    Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи виявлено речові докази вчинення злочину. Фігурантам було оголошено про підозру.

    Станом на сьогодні, одного із зловмисників засуджено до чотирьох років позбавлення волі з іспитовим терміном два роки. Вирок виніс Галицький районний суд Львова.

    Матеріали справи стосовно інших фігурантів провадження перебувають у суді.

    Як повідомлялося, 5 лютого у Львові вандали «пофарбували» пам'ятник Бандері. Зловмисники кинули в пам'ятник дві пляшки з червоною фарбою. Унаслідок постамент пошкоджений з переднього та заднього боку.

    Теги: СБУ суд вандалізм студенти Степан Бандера пам'ятник вирок
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    Суд дав чотири роки тюрми студенту, який облив фарбою пам’ятник Бандері