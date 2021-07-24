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    На Черкащині господар возить собак гуляти у колясці мотоцикла (фото, відео)

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    На Черкащині господар возить собак гуляти у колясці мотоцикла (фото, відео)
    Фото\ Суспільне

    Такі прогулянки собаки полюбляють більше, ніж ласувати м'ясом

    В колясці мотоцикла чи в багажнику автівки возить щодня на прогулянки своїх п'ятьох собак житель Балаклеї, що на Черкащині, Олексій Панасенко. Про це пише Суспільне.

    За його словами, найулюбленіший маршрут тварин – річка чи ліс. Вони мостяться в машині, щойно господар до неї підходить:

    «Коли я починаю їхати – вікна відчинені, вони мордочки свої у вікна виставляють. Якщо я їду заднім ходом, уже без команди лягають, щоб мені видно було дорогу позаду», – каже Олексій Панасенко.

    Вівчарок звати Джесі, Устіна та Россі, клички такс – Космос та Лесі. Усі між собою дружать:

    «У нас ніколи немає ніяких сутичок. Коли цуценяті Джесі не вистачало молока, Лесі вигодовувала його і трьох своїх цуценят, попри те, що вона такса, а цуцик – вівчарка», – розповів господар.

    Більше за м’ясо собаки люблять лише прогулянки до річки Сріблянки в колясці мотоциклу. Кожна вівчарка та такса привчена до свого місця у транспорті.

    «Командир екіпажу – такса Космос, Джесі з Устіною по центру. Рося штурман, – спереду сидить. Лесі – запасний пілот. Вони люблять, щоб вітер обдував шерсть. А потім у воді граються», – розповів хазяїн собак.

    Попри зайнятість, роботу чи стан здоров’я чоловік везе «своїх дівчат» та Космоса до річки.

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    Фото\ Суспільне
    Фото\ Суспільне
    Фото\ Суспільне

    «Інакше я не можу, коли дивлюся в їхні довірливі очі. Це ж життя з ними, це наче я сам скупався разом з ними. Коли вони задоволені, то й на душі легше, і все добре», – каже він.

    За словами чоловіка, вівчарки та такси без подорожей не живуть і дня.

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    Теги: Черкаси космос річка чоловік вітер ліс такси мясо
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    На Черкащині господар возить собак гуляти у колясці мотоцикла (фото, відео)