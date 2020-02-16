У Києві оголосили «жовтий» рівень небезпеки
Синоптики попередили про туман у Києві впродовж ночі та вранці
Вночі та вранці 16 лютого у столиці України утримається туман, внаслідок чого видимість впаде до 200-500 метрів.
Про це повідомляє пресслужба КМДА посилаючись на Укргідрометцентр.
«Вночі та вранці 16 лютого у столиці утримається туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)», — йдеться у повідомленні.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
• знизити швидкість руху;
• при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
• тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
• при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
• уникати різких маневрів на дорозі.
Слід зазначити, що у Гідрометцентрі радять українцям не довіряти довгостроковим прогнозам погоди.
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