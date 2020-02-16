У Києві оголосили «жовтий» рівень небезпеки



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Синоптики попередили про туман у Києві впродовж ночі та вранці

Вночі та вранці 16 лютого у столиці України утримається туман, внаслідок чого видимість впаде до 200-500 метрів.

Про це повідомляє пресслужба КМДА посилаючись на Укргідрометцентр.

«Вночі та вранці 16 лютого у столиці утримається туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)», — йдеться у повідомленні.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

• знизити швидкість руху;

• при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

• тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

• при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

• уникати різких маневрів на дорозі.

Слід зазначити, що у Гідрометцентрі радять українцям не довіряти довгостроковим прогнозам погоди.

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