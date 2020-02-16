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    У Києві оголосили «жовтий» рівень небезпеки

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    У Києві оголосили «жовтий» рівень небезпеки

    Синоптики попередили про туман у Києві впродовж ночі та вранці

    Вночі та вранці 16 лютого у столиці України утримається туман, внаслідок чого видимість впаде до 200-500 метрів.

    Про це повідомляє пресслужба КМДА посилаючись на Укргідрометцентр.

    «Вночі та вранці 16 лютого у столиці утримається туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)», — йдеться у повідомленні.

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    Слід зазначити, що у Гідрометцентрі радять українцям не довіряти довгостроковим прогнозам погоди.

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    Київ Укргідрометцентр КМДА час
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