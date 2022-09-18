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У Києві затопило станцію «Академмістечко» (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
У Києві затопило станцію «Академмістечко» (відео)
У Києві затопило станцію метро
скріншот

Води у підземному переході дуже багато

У столиці внаслідок негоди затопило станції «Академмістечко». Відповідні відео опубліковано у Telegram-каналах.

На відео видно, що води у підземному переході дуже багато. А користувачі соцмереж жартують, що «тепер можна і поплавати».

Також за даними ЗМІ, на вулиці Набережно-Хрещатицькій у Києві автомобіль Toyota пішов під землю. 

Нагадаємо, 18 вересня, у Бурині (Сумська область) через негоду загинула одна людина. місцевий житель загинув після того, як на нього впала стіна. При цьому вісім людей отримали травми.

Теги: автомобіль Telegram відео

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