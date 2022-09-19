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Майже пів сотні населених пунктів на Київщині залишися без світла

Альона Боженко
glavcom.ua
Майже пів сотні населених пунктів на Київщині залишися без світла
На Київщині люди залишися без світла через буревій
фото: Киев Сейчас

Пошкоджено 601 трансформаторну підстанцію

У Київській області через погіршення погодних умов повністю знеструмлені 48 населених пунктів, ще 54 без світла частково. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

«На місцях аварій працюють бригади ДТЕК Київські регіональні електромережі. Вони вже повернули світло у 21 населений пункт, що знеструмлювався повністю, та у 64 – частково. Відремонтували 678 трансформаторних підстанцій та 34 повітряні лінії 6-10 кВ», – зазначили в адміністрації.

За даними адміністрації, станом на цей час пошкодженими залишаються 46 ліній 6-10 кВ, 601 трансформаторних підстанцій. Також є вимкнення в мережі 0,4 кВ, що безпосередньо живлять будинки клієнтів.

Наголошується, що під час негоди слід дотримуватися правил безпеки, зокрема не наближатися до оголених проводів, обірваних ліній, відкритих дверей та люків електроустановок, а також пошкоджених опор.

Нагадаємо, 18 вересня, у Бурині (Сумська область) через негоду загинула одна людина. Місцевий житель загинув після того, як на нього впала стіна. При цьому вісім людей отримали травми.

Також у столиці внаслідок негоди затопило станцію «Академмістечко».

Теги: негода Київщина

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