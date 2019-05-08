У Києві оперативники затримали чотирьох іноземців, які обкрадали квартири



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Зловмисники обікрали квартиру в Дніпровському районі Фото: Нацполіція

Злодії діяли за чіткою та відпрацьованою схемою

У ході проведення профілактичних заходів із нагляду та контролю за додержанням міграційного законодавства України «Мігрант» оперативники Дніпровського управління поліції спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань на вулиці Милославській затримали групу осіб, які обґрунтовано підозрюються у скоєнні крадіжки. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, яка задокументувала подію, повідомляє прес-служба столичної поліції.

Начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін розповів, що правопорушники пересувалися автомобілем на іноземній реєстрації. Вони діяли за чіткою та відпрацьованою схемою: під’їжджали до під’їзду, троє чоловіків йшли до будинку та обирали квартиру, а один залишався за кермом.

«Ми помітили, як зловмисники вийшли з будинку з сумкою, швидко сіли до автівки та поїхали. Проте за кілька кварталів від місця події працівники карного розшуку заблокували цей автомобіль та затримали їх. Ними виявилися четверо іноземців, віком від 33-х до 55-ти років. Один із них раніше судимий за грабіж, а інший на даний час підсудний у Деснянському районному суді столиці за квартирну крадіжку», – повідомив Кузьмін.

У транспортному засобі, на якому рухалися зловмисники, слідчо-оперативна група виявила крадені речі власників оселі. Фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до шести років позбавлення волі. Правоохоронці перевіряють причетність затриманих до аналогічних злочинів на території столиці