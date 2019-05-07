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    У Києві таксист украв у пасажирки сумку з чималою сумою грошей

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    У Києві таксист украв у пасажирки сумку з чималою сумою грошей

    Правоохоронці затримали автомобіль з таксистом

    У понеділок, 6 травня, в районі станції метро «Лівобережна» водій таксі вкрав у пасажирки сумку, в якій знаходилася велика грошова сума. Після інциденту чоловік зник з місця події, а поліція ввела оперативний план «Перехоплення».

    Інцидент стався близько 17:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, таксист вирвав сумку з рук пасажирки під час поїздки. Всередині знаходилася сума близько 1000 євро.

    Саном на 17:46 в столиці оголосили план «Перехоплення». Правоохоронці розшукували автомобіль марки Lanos бежевого або сірого кольору. Номерні знаки машини АР8114ЕК.

    Станом на 19:43 план «Перехоплення» зняли. Правоохоронці затримали автомобіль з таксистом.

    До слова, днями у Києві у співачки Ольги Цибульської вкрали автомобіль.

    Нагадаємо також, що столичні правоохоронці викрили групу зловмисників, яка спеціалізується на квартирних крадіжках шляхом підбору ключів та зламу замків. 

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