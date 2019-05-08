У столиці зловили «на гарячому» викрадача ліфтового обладнання



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У 32-річного киянина правоохоронці вилучили сумку з інструментами, ліфтовим тросом та набором ключів для домофонів Фото: Нацполіція

Зловмисник намагався викрасти ліфтові троси, однак спрацювала сигналізація

До чергової частини Деснянського управління поліції надійшов виклик про крадіжку ліфтового обладнання на вулиці Каштановій. Прибувши на місце, наряд патрульної поліції затримав зловмисника та викликав слідчо-оперативну групу для документування події. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що близько 4-ї години ранку на останньому поверсі будинку чоловік відчинив двері ліфта та вирізав підвісні кабелі. У цей час і спрацювала сигналізація.

Під час поверхневого обшуку у 32-річного киянина правоохоронці вилучили сумку з інструментами, ліфтовим тросом та набором ключів для домофонів. Затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України зізнався, що викрадене планував здати до пункту прийому металобрухту.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування, під час якого слідчі встановлять причетність затриманого до скоєння інших аналогічних злочинів та загальну суму збитків, завданих протиправною діяльністю порушника.