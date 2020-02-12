У Києві озброєні невідомі викрали поліцейського: відео
У Києві озброєні невідомі викрали поліцейського
Фото: Еспресо
Поліцейські, які намагалися наздогнати зловмисників, були змушені застосувати табельну вогнепальну зброю
У середу, 12 лютого, у Дніпровському районі Києва невідомі силоміць захопили співробітника поліції, після чого намагалися втекти на позашляховику Range Rover із грузинськими номерами.
Про це повідомляють «Вартові Еспресо».
Поліцейські, які намагалися наздогнати зловмисників, були змушені застосувати табельну вогнепальну зброю.
Врешті правоохоронцям вдалося прострелити колеса позашляховика, який після цього проїхав ще близько півкілометра.
Водія Range Rover затримали, в нього виявили зброю.
На місці подій працюють патрульні та слідчо-оперативна група.